Amministrative la Lega esulta | eletti consiglieri a Sant’Agata Telese e Paduli

Da fremondoweb.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lega ha ottenuto la vittoria con l’elezione di consiglieri a Sant’Agata, Telese e Paduli. Il commissario provinciale ha parlato di un radicamento costante sul territorio. La soddisfazione è grande per i risultati delle ultime elezioni comunali nella provincia di Benevento. Parisi ha anche menzionato l’attenzione verso la prossima elezione del Presidente della Provincia.

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Grande soddisfazione in casa Lega per l’esito dell’ultima tornata elettorale comunale in provincia di Benevento. Il partito guidato a livello provinciale dal commissario Domenico Parisi incassa, infatti, un risultato estremamente positivo nei Comuni chiamati al voto, a partire dai centri più grandi come Sant’Agata de’ Goti, Telese Terme e Paduli, dove la Lega è riuscita per la prima volta a eleggere propri rappresentanti nei rispettivi Consigli comunali. Un traguardo che conferma la crescita del partito a livello locale e il progressivo radicamento della sua struttura sul territorio. “Esprimo grande soddisfazione e compiacimento per i... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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