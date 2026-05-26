La Lega ha ottenuto la vittoria con l’elezione di consiglieri a Sant’Agata, Telese e Paduli. Il commissario provinciale ha parlato di un radicamento costante sul territorio. La soddisfazione è grande per i risultati delle ultime elezioni comunali nella provincia di Benevento. Parisi ha anche menzionato l’attenzione verso la prossima elezione del Presidente della Provincia.

Grande soddisfazione in casa Lega per l’esito dell’ultima tornata elettorale comunale in provincia di Benevento. Il partito guidato a livello provinciale dal commissario Domenico Parisi incassa, infatti, un risultato estremamente positivo nei Comuni chiamati al voto, a partire dai centri più grandi come Sant’Agata de’ Goti, Telese Terme e Paduli, dove la Lega è riuscita per la prima volta a eleggere propri rappresentanti nei rispettivi Consigli comunali. Un traguardo che conferma la crescita del partito a livello locale e il progressivo radicamento della sua struttura sul territorio. “Esprimo grande soddisfazione e compiacimento per i... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Amministrative, la Lega esulta: eletti consiglieri a Sant’Agata, Telese e Paduli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Avanti-PSI si radica nel Sannio: eletti nuovi consiglieri a Telese, Guardia e CampoliAvanti PSI Sannio annuncia l’elezione di nuovi consiglieri nei comuni di Telese, Guardia e Campoli dopo le ultime elezioni amministrative.

Urne aperte nel Sannio: riflettori su Telese e Sant’Agata, attenzione anche a Castelfranco in MiscanoDomenica 24 e lunedì 25 maggio si tengono le elezioni amministrative in dieci comuni della provincia di Benevento, tra cui Telese, Sant’Agata e...