Domenica 24 e lunedì 25 maggio si tengono le elezioni amministrative in dieci comuni della provincia di Benevento, tra cui Telese, Sant’Agata e Castelfranco in Miscano. Gli elettori sono chiamati a votare per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Le urne sono aperte in tutto il territorio per due giorni consecutivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Urne aperte anche nel Sannio per le elezioni amministrative 2026. Sono dieci i comuni della provincia di Benevento chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Si voterà domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00, con lo spoglio previsto subito dopo la chiusura dei seggi. Nel Beneventano saranno complessivamente 33.842 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 43 sezioni elettorali. Trattandosi di tutti comuni sotto i 15mila abitanti, non è previsto il turno di ballottaggio: sarà eletto sindaco il candidato che otterrà anche un solo voto in più degli avversari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Urne aperte nel Sannio: riflettori su Telese e Sant’Agata, attenzione anche a Castelfranco in Miscano

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