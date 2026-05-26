Amministrative governo scaccia i fantasmi del referendum | è subito vittoria a Venezia e Reggio Calabria

Il centrodestra ha conquistato Venezia e Reggio Calabria al primo turno delle amministrative, mantenendo Venezia dopo dodici anni. La vittoria a Reggio Calabria segna il recupero di un centrodestra che si era perso nel tempo. L’esito delle urne rappresenta una risposta netta ai timori legati al referendum. Le vittorie sono state confermate ufficialmente, mentre si attende l’annuncio finale. Nessuna indicazione su eventuali contestazioni o sorprese in attesa di comunicazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Il "miracolo mondiale" è compiuto, e i fantasmi sono scacciati, manca solo l'ufficialità: il centrodestra tiene Venezia al primo turno e si riprende dopo dodici anni Reggio Calabria. Nessun messaggio nefasto per la presidente del Consiglio, che in un tweet ne spedisce uno lei alla coalizione progressista. "E anche oggi, il tanto annunciato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative: Centrodestra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a SalernoA poche ore dall’inizio dello spoglio, i risultati indicano che il centrodestra guida nelle città di Venezia e Reggio Calabria, mentre il candidato...

Elezioni amministrative: il Centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a SalernoIl centrodestra ha ottenuto vittorie a Venezia e Reggio Calabria nelle elezioni amministrative di domenica e lunedì, mentre il candidato del...

Temi più discussi: Zero effetto referendum, con Venezia e Reggio Calabria 'miracolo' del governo alle amministrative; Comunali, il governo ricicla il milione di posti di lavoro; Elezioni comunali 2026, oltre sei milioni al voto: dai candidati alle alleanze, cosa sapere; Doccia fredda Venezia e caso De Luca, amministrative amare per il centrosinistra.

Amministrative, governo scaccia i fantasmi del referendum: è subito vittoria a Venezia e Reggio CalabriaIl miracolo mondiale è compiuto, e i fantasmi sono scacciati, manca solo l'ufficialità: il centrodestra tiene Venezia al primo turno e si riprende dopo dodici anni Reggio Calabria. Nessun messaggio ... adnkronos.com

Elezioni Reggio Calabria 2026, i risultati definitivi: vince Cannizzaro, trionfo del centrodestraA Reggio Calabria l'affluenza definitiva è al 65,10% alle elezioni comunali 2026. Il risultato ufficiale è netto: il nuovo sindaco sarà Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, che ha ottenut ... fanpage.it