Giovanna Bruno è stata confermata sindaca di Andria con oltre il 75 per cento dei voti. Nelle elezioni amministrative in Puglia, i candidati che correvano da soli hanno ottenuto vittorie con margini di tre voti nei ballottaggi. In altri comuni, la valanga di preferenze ha segnato risultati chiari, mentre in alcuni casi si sono registrati risultati molto stretti. La partecipazione alle urne è stata elevata in diverse località della regione.

Nella foto Giovanna Bruno che ha vinto le elezioni e viene confermata sindaca di Andria. Una valanga di consenso, oltre il 75 per cento. Tre elettori su quattro hanno votato per lei. Andria, quasi centomila abitanti, è la quarta città della Puglia per popolazione dopo Bari, Taranto e Foggia e dunque ha un rilievo anche come capoluogo, la stampa e le tv di livello nazionale non hanno tenuto adeguatamente conto della portata di questo risultato (mentre ad esempio lo hanno fatto per Arezzo, stessa dimensione di Andria). Nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ci saranno dei ballottaggi: a Molfetta, per esempio. A Mesagne il... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Dalla valanga di Andria alla vittoria per tre voti ai candidati che correvano da soli Elezioni amministrative, i risultati in Puglia fra eletti sindaci e ballottaggi

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