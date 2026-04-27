Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio comunale della Lega

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Tra i candidati al Consiglio comunale della Lega figura Tonino De Parolis, uno dei cinque candidati che si contendono la fascia di sindaco. La competizione si svolge in un quadro di diverse liste e candidati pronti a presentare le proprie proposte per amministrare il Comune.

Tonino De Parolis è uno dei cinque candidati a sindaco in corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi. E’ sostenuto da due liste, la Lega e la civica Il Giardino degli Aranci.Si seguito i candidati al Consiglio comunale della Lega:Abbate DarioAlicandro AriannaCapuano.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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