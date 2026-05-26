Il sindaco di Cagliari ha dichiarato che organizzare le preregate dell’America’s Cup non ha incontrato difficoltà. Ha sottolineato l’importanza di un sistema collaborativo tra Napoli e Cagliari, invitando il Sud a fare squadra. Zedda ha parlato di un impegno senza ostacoli e ha evidenziato il ruolo delle due città nel coordinare l’evento globale. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli organizzativi o sulle sfide affrontate.

Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, cosa ha significato per lei organizzare un evento globale come le preregate di America’s Cup? «Difficoltà non ce ne sono state: sotto il profilo sportivo ovviamente la caratteristica del golfo con condizioni meteomarine eccezionali consente di regatare senza interruzione con vento teso. È uno scenario unico. Per il resto la città è abituata a ospitare eventi internazionali basta ricordare la prima visita istituzionale di Papa Francesco ci furono centinaia di migliaia di persone. La città si presta è in grado di affrontare grandi eventi. L’unica difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per le preregate dell’America’s Cup sono stati i danni che ha provocato a gennaio il ciclone Harry che ha devastato un pezzo della nostra costa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, intervista a Massimo Zedda: «Asse Napoli-Cagliari, ora il Sud faccia sistema»

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America's Cup - Preliminary Regatta - Intervista a Massimo Zedda

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