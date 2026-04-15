American Music Awards 2026 tutti i candidati | in testa Taylor Swift con otto nomination

Gli American Music Awards del 2026 si avvicinano e le nomination sono state annunciate. La cantante in testa alle candidature è ancora una volta la stessa artista che detiene il record di premi in questa manifestazione, con otto riconoscimenti. La lista dei candidati comprende diversi artisti, ma lei si conferma come la più presente tra le nomination di quest’anno. La cerimonia si terrà a breve e i dettagli sulle categorie sono stati resi noti.

Non è una sorpresa il fatto che sia Taylor Swift, l’artista più premiata nella storia degli American Music Awards, a guidare le nomination degli AMA 2026, con ben otto candidature. Forte dei suoi quaranta premi già ottenuti, la cantautrice si appresta dunque ad aumentare ulteriormente il suo vantaggio su Michael Jackson, attualmente al secondo posto con ventiquattro riconoscimenti, su Alabama (ventitré) e su Whitney Houston (ventuno). Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter e sombr seguono con sette candidature ciascuno. Alex Warren e Lady Gaga hanno ricevuto sei nomination a testa. Le votazioni sono ora aperte tramite VoteAMAs.com e il profilo Instagram @AMAs per tutte le categorie di premi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - American Music Awards 2026, tutti i candidati: in testa Taylor Swift, con otto nomination Taylor Swift, Sabrina Carpenter and More Lead AMA 2026 Nominations Notizie correlate iHeartRadio Music Awards 2026, l’elenco completo dei vincitori: Taylor Swift asso piglia tuttoIeri sera, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono andati in onda gli iHeartRadio Music Awards 2026, presentati da Ludacris. Leggi anche: Taylor Swift agli iHeartRadio Music Awards: quel look non è affatto casuale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Taylor Swift guida ancora una volta le nomination degli American Music Awards.; Shakira - Turismo Madrid; Taylor Swift domina ancora le nomination agli American Music Awards; Olivia Rodrigo svela l’uscita del terzo album You seem pretty sad for a girl so in love. Taylor Swift Leads 2026 American Music Awards With Eight NominationsTaylor Swift is the top nominee for the 2026 American Music Awards, CBS and Dick Clark Productions revealed Tuesday, with the world’s biggest superstar earning eight nominations ... hollywoodreporter.com Everything to Know About the 2026 American Music Awards: Who Has the Most Nominations, When Is It, MoreThe 2026 American Music Awards will take place in Las Vegas on Memorial Day — get all the details about the music event ... usmagazine.com NEWSLady Gaga ha ricevuto 6 nomination agli "American Music Awards 2026": - Artista dell'anno; - Album dell'anno; - Tour dell'anno; - Miglior interpretazione vocale; - Miglior artista pop femminile; - Miglior album pop. Gli American Music Awards 2026 si terr - facebook.com facebook HSHQ via Instagram! Potete votare per Harry sotto i post su Instagram degli American Music Awards utilizzando gli hashtag indicati nei post pinnati. Per ogni commento potete votare una sola volta e per una sola categoria, ed il vostro profilo deve essere apert x.com