Durante gli American Music Awards del 25 maggio 2026, le Pussycat Dolls si sono esibite con un medley dei loro successi. La performance è stata accompagnata da Spliff Star e Busta Rymes, che si sono uniti sul palco. La partecipazione di questi artisti ha contribuito a intensificare l’attenzione sulla serata. La cerimonia si è svolta senza altri dettagli riguardanti ulteriori esibizioni o premi assegnati.

Nel corso della cerimonia di consegna degli American Music Awards, tenutasi il 25 maggio 2026, le Pussycat Dolls si sono esibite insieme a Spliff Star e Busta Rymes, che ha ulteriormente fatto crescere l’attesa per il loro ritorno sulle scene. La performance ha entusiasmato sia tutti i presenti, sia il pubblico collegato in streaming per seguire una delle notti musicali più importanti del panorama attuale. Dopo circa sedici anni dallo scioglimento del gruppo, che ha deluso tutti i fedeli fans pronti a seguirle nei vari tour e a ballare sulle note di brani come “Don’t Cha”, “Jai Ho (You Are My Destiny)” e “Sway”, la band americana, tra le più amate dei primi anni duemila, è pronta a realizzare nuova musica e svolgere concerti in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - American Music Awards 2026: le Pussycat Dolls infuocano il palco con un medley dei loro successi

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The Pussycat Dolls Serve FULL CHOREO in Red-Hot Medley of Their Classics at 2026 AMAs

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