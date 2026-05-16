La lista dei performer degli American Music Awards 2026 si allunga sempre di più
Tra i nomi confermati per gli American Music Awards 2026 ci sono anche i New Kids on the Block, che si aggiungono alla lista di artisti previsti per la serata. La manifestazione si terrà a breve, attirando l'attenzione di fan e addetti ai lavori. La line-up completa degli artisti coinvolti verrà annunciata nelle prossime settimane. La cerimonia si svolgerà in una location già confermata, con un pubblico presente in sala e una copertura televisiva programmata.
Tra i performer degli American Music Awards 2026 ci saranno anche i New Kids on the Block. La conferma arriva a più di trentasei anni dalla loro prima esibizione agli AMA, quando avevano entusiasmato il pubblico con un medley che includeva successi Cover Girl, Hangin’ Tough e You Got It (The Right Stuff). Alla cerimonia del gennaio 1990 avevano anche vinto due premi: miglior gruppoduoband poprock e miglior album poprock per Hangin’ Tough. Erano tornati nuovamente alla cerimonia del gennaio 1991, per cantare Games insieme a Flavor Flav. Il gruppo si unisce a Billy Idol, Karol G, Teyana Taylor, Hootie & the Blowfish, Keith Urban, Maluma, Riley Green, sombr, KATSEYE, Twenty One Pilots e Teddy Swims, già annunciati in precedenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
The American Music Awards (AMAS 2026) Nominees & Predictions
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