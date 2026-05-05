le pussycat dolls hanno cancellato tutte le date nordamericane eccetto una del loro reunion tour

Le Pussycat Dolls hanno comunicato ufficialmente la cancellazione di tutte le date del loro PCD Forever Tour in Nord America, ad eccezione di una data. La decisione riguarda tutti gli appuntamenti programmati sul continente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di recupero. La band non ha ancora fornito chiarimenti sui motivi di questa scelta o sul possibile riprogramma degli eventi cancellati.

Le Pussycat Dolls hanno annunciato a sorpresa la cancellazione di tutte le date in Nord America (tranne una) del loro PCD Forever Tour. Il girl group, ormai ridotto a un trio, avrebbe dovuto esibirsi in moltissime arene e altrettanti anfiteatri statunitensi, ma tutti gli spettacoli, ad eccezione della loro partecipazione al WeHo Festival di Los Angeles, sono stati annullati. La tournée avrebbe dovuto iniziare all’ Acrisure Arena di Palm Desert, in California, il 5 giugno, segnando così il ritorno sul palco del gruppo dopo lo scioglimento nel 2010. Mya e Lil’ Kim avrebbero dovuto unirsi come guest stars. Le fondatrici Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts avevano riportato in vita le Pussycat Dolls dopo una breve reunion come quintetto nel 2019, anche attraverso l’uscita del singolo Club Song.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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