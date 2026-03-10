Oscar 2026 annunciati i performer della 98ª edizione | omaggi a Sinners e KPop Demon Hunters

Sono stati annunciati i performer dell’98ª edizione degli Oscar 2026, che includono artisti impegnati in omaggi a “Sinners” e “KPop Demon Hunters”. La cerimonia si concentrerà sulla musica, con un’attenzione particolare alle colonne sonore e al loro ruolo nel cinema e nella cultura pop. L’evento si terrà nel mese di marzo e vedrà la presenza di molte star della musica e del cinema.

La 98ª edizione degli Oscar punta sulla musica e sul legame profondo tra colonne sonore, racconto cinematografico e immaginario pop. Gli executive producer e showrunner Raj Kapoor e Katy Mullan hanno annunciato infatti la lineup degli artisti che si esibiranno durante la cerimonia, in programma domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Ovation Hollywood. A condurre la serata sarà Conan O'Brien, mentre la diretta andrà in onda su ABC e in streaming su Hulu. Il live ufficiale comincerà alle 7 p.m. ET 4 p.m. PT, preceduto dal red carpet show fissato per le 6:30 p.m. ET 3:30 p.m. PT. Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato a "KPop...