CAS Awards 2026 | F1 e KPop Demon Hunters vincono i premi per il miglior sonoro

Alla 62ª edizione dei CAS Awards, i premi della Cinema Audio Society, sono stati assegnati i riconoscimenti per il miglior sonoro a due produzioni: una serie tv legata alla Formula 1 e un progetto musicale dedicato al K-pop. La cerimonia ha celebrato le eccellenze nel campo del missaggio audio, riconoscendo le migliori lavorazioni del settore cinematografico e televisivo.

La stagione dei premi entra nel vivo con la 62ª edizione dei CAS Awards, i prestigiosi riconoscimenti della Cinema Audio Society dedicati all’eccellenza nel missaggio sonoro. Il film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt, già vincitore del BAFTA per il miglior sonoro la scorsa settimana, ha conquistato il premio nella categoria Live Action Motion Picture. Questo successo rafforza ulteriormente la sua posizione nella corsa agli Oscar di domenica prossima, dove contenderà la statuetta a titoli come Frankenstein, One Battle After Another, Sinners e Sirat. Sul fronte dell’animazione, KPop Demon Hunters di Netflix continua la sua marcia trionfale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - CAS Awards 2026: “F1” e “KPop Demon Hunters” vincono i premi per il miglior sonoro CAS Awards 2026 | Sinners e KPop Demon Hunters tra le nominationLa Cinema Audio Society (CAS) ha annunciato oggi le nomination per la 62ª edizione dei CAS Awards, che celebrano l’eccellenza nel sound mixing per... Annie Awards 2026: KPop Demon Hunters domina con 10 vittorie su 10 – front-runner per l’Oscar animazione!Il film, già il più visto di sempre su Netflix con oltre 482 milioni di views e 11 miliardi di stream della colonna sonora, si candida ora come... Aggiornamenti e notizie su Demon Hunters. Cinema Audio Society Awards 2026: F1, KPop Demon Hunters, Becoming Led Zeppelin Win BigIf movies are magic, sound is a big part of the spell and the 2026 Cinema Audio Society Awards were all about celebrating the artists behind that magic. From blockbuster films to streaming series, the ... news18.com ‘F1’ & ‘KPop Demon Hunters’ Take Top Film Prizes At Cinema Audio Society’s CAS Awards; ‘The Pitt’ & ‘The Studio’ Lead TV – Full ListCinema Audio Society handed out its 2026 CAS Awards for excellence in sound mixing for film and TV on March 7 in Los Angeles, and here is the winners list. deadline.com