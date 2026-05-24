LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del francese

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match tra Sonego e Herbert a Roland Garros 2026, il francese ha ottenuto un break nel quarto set, portandosi sul 3-1. Nel corso del match, sono stati giocati tre set, con Sonego che ha vinto il primo e il terzo, mentre Herbert ha conquistato il secondo. In precedenza, nel terzo incontro della giornata, si è svolto il match tra Cincinatti e Opelka, con quest’ultimo che ha risposto con un diritto lungolinea vincente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Diritto lungolinea vincente del nativo di Schiltigheim. 15-0 Demi-volée di rovescio lungolinea vincente, giocata in rincorsa, del francese. 3-1 In rete il diritto incrociato, giocato in uscita dal servizio, di Sonego. 40-A In rete il rovescio incrociato, giocato in difesa e in uscita dal servizio, del torinese. Altra palla break. 40-40 In rete il rovescio incrociato, giocato in difesa, del transalpino. 30-40 In rete il rovescio incrociato di ”Sonny”. Palla break. 30-30 Largo il diritto incrociato, steccato, del portacolori del bel paese. 30-15 Larga la risposta di diritto incrociato del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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