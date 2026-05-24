LIVE Sonego-Herbert 7-6 5-7 6-2 1-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del francese

Notizia in breve

Durante il match tra Sonego e Herbert a Roland Garros 2026, il francese ha ottenuto un break nel quarto set, portandosi sul 3-1. Nel corso del match, sono stati giocati tre set, con Sonego che ha vinto il primo e il terzo, mentre Herbert ha conquistato il secondo. In precedenza, nel terzo incontro della giornata, si è svolto il match tra Cincinatti e Opelka, con quest’ultimo che ha risposto con un diritto lungolinea vincente.