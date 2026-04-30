VIDEO | Pio La Torre 44 anni dopo | Alcuni pezzi dello Stato sono inermi nei confronti del fenomeno corruttivo

A 44 anni dalla morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, si rinnova il ricordo di quei due uomini che persero la vita nel 1982. La commemorazione si concentra sul loro contributo nel combattere la criminalità organizzata e sulla lotta alle mafie. Un riferimento anche al ruolo dello Stato, che in alcuni aspetti appare ancora inerte di fronte al fenomeno della corruzione. La memoria si intreccia con riflessioni sulla continuità di quella battaglia.

“Ricordare Pio La Torre e Rosario Di Salvo 44 anni dopo quel 30 aprile del 1982 non è soltanto un atto di memoria nei confronti di due uomini che con il loro sacrificio hanno contribuito a cambiare la Sicilia, ma vuol dire anche riconoscere la validità di un metodo di contrasto alle mafie. Oggi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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