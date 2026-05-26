Amazon via da Gioia Tauro dopo le pressioni della ’ndrangheta Cgil e Filt | Occhiuto prenda posizione

Da reggiotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amazon ha annunciato l’abbandono del progetto di espansione a Gioia Tauro, citando le pressioni della ’ndrangheta come motivo principale. La decisione è stata comunicata dopo le intimidazioni e le interferenze delle organizzazioni criminali nella zona. La Cgil e la Filt hanno chiesto un intervento deciso da parte delle autorità e un intervento diretto del governatore per garantire sicurezza e trasparenza. La situazione ostacola le prospettive di sviluppo e di investimenti nel territorio.

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L’ombra della criminalità organizzata continua a pesare sulle prospettive di sviluppo della Piana di Gioia Tauro e sulle opportunità di investimento nel territorio. È questo il quadro che emerge dall’inchiesta Res Tauro, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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