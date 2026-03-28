Le forze dell'ordine hanno scoperto un arsenale di armi e esplosivi appartenente alla ‘ndrangheta a Gioia Tauro, gestito dalla cosca Molé. Tra le armi trovate ci sono kalashnikov e tritolo. Sono stati intercettati anche messaggi tra i membri del gruppo criminale, tra cui uno in cui si discuteva di scambi di armi e supporto militare. Le indagini mirano a chiarire le modalità di riorganizzazione della criminalità nel territorio.

“A tua chapo come stai”. “Bene”. “Io o potato 30 cala se ti serve uno e tuo. vindimi u ferru e io ti do uno dei miei”. Al di là degli errori grammaticali commessi dagli indagati nelle chat criptate, avveniva così la trattativa per l’ acquisto di armi nell’ambito della cosca Molé. I “cala”, infatti, sono i kalashnikov e Salvatore Infantino detto “Testazza” nel febbraio 2021 era pronto a cederne “uno dei miei” per un “ferru”, una pistola “Sig Sauer calibro 357 munita di due serbatoi” che il suo interlocutore gli aveva mostrato attraverso la piattaforma criptata Ski-Ecc. La Dda di Reggio Calabria e la guardia di finanza hanno scoperto un vero e proprio supermarket delle armi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kalashnikov e tritolo: arsenale della ‘ndrangheta a Gioia Tauro gestito dalla cosca Molé per riorganizzarsi militarmente

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