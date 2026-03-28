Ndrangheta | armi da guerra a Gioia Tauro tre arresti

Tre persone sono state arrestate a Gioia Tauro durante un’operazione della Guardia di Finanza. L’indagine ha portato al sequestro di armi da guerra che erano state trovate nel territorio. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno effettuato le perquisizioni e i controlli nelle abitazioni e nei veicoli delle persone coinvolte. La vicenda riguarda un’operazione in corso contro il traffico di armi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza. Tre persone sono state arrestate a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza. Le accuse riguardano la detenzione e la vendita illegale di armi da guerra, armi comuni e armi clandestine. Provvedimento su richiesta della Dda. L’arresto è stato disposto su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il giudice per le indagini preliminari, Andrea Iacovelli, ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre indagati. Tra questi, uno sarebbe ritenuto vicino alla cosca Molé di Gioia Tauro, elemento che rafforza la gravità del quadro investigativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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