Durante il 79° Festival di Cannes, le attrici protagoniste del nuovo film di Pedro Almodóvar hanno condiviso dettagli sul set, ambientato a Lanzarote, e sul processo di interpretazione. Hanno descritto l’esperienza di lavorare con il regista e di immergersi nei ruoli. Le attrici hanno anche parlato del clima di lavoro e delle sfide incontrate durante le riprese, senza fornire ulteriori commenti sul contenuto della pellicola.

Intervistate durante il 79° Festival di Cannes, le due protagoniste del nuovo film di Pedro Almodóvar raccontano il set, Lanzarote e il privilegio di abbandonarsi a un personaggio. Con Amarga Navidad, Pedro Almodóvar è tornato per la settima volta in concorso al Festival di Cannes dopo Dolor y Gloria. Proprio come la pellicola con Antonio Banderas, anche questo titolo è di ispirazione autobiografica per il regista manchego, un film che intreccia due storie e due epoche: da un lato Elsa, regista di spot pubblicitari nella Madrid del 2004, dall'altro Raúl (Leonardo Sbaraglia), sceneggiatore e regista del 2026 che sta scrivendo proprio la storia di Elsa (Bárbara Lennie), facendone il suo alter ego in un esercizio di autofinzione come risposta a una lunga aridità creativa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amarga Navidad: Bárbara Lennie e Victoria Luengo raccontano il film di Almodóvar

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Entrevista: Bárbara Lennie & Victoria Luengo - AMARGA NAVIDAD

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Amarga Navidad | il nuovo film di Pedro AlmodóvarIl 21 maggio uscirà il nuovo film diretto da Pedro Almodóvar, intitolato Amarga Navidad.

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Pedro Almodóvar è apparso sul red carpet del Festival di Cannes per presentare Amarga Navidad, insieme a Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia e Victoria Luengo. Dopo il suo ultimo film, La stanza accanto, il regista premio Oscar torna con un racconto i x.com

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