A guidare il gruppo c'era lui, con l'aria da padrone di casa. Bárbara Lennie, protagonista del film, gli è rimasta accanto per tutta la sera, è lei il cuore di Amarga Navidad, la regista in crisi che va a Lanzarote a elaborare un lutto. Leonardo Sbaraglia, argentino, è l'altro protagonista: il regista che scrive la storia di Lennie. Aitana Sánchez-Gijón è tornata sul tappeto rosso per la seconda volta in una settimana, era già nel cast di The Beloved con Javier Bardem. Rossy de Palma, musa storica di Almodóvar, nel film ha un cameo, e sul red carpet ha portato esattamente la stessa energia. Poi le luci si sono spente. Un'ora e 52 minuti dopo, standing ovation. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pedro Almodóvar e il discorso che ha commosso Cannes, Rossy de Palma, Bárbara Lennie e il cast al completo: il red carpet di Amarga Navidad

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