Conti e Macii non gareggeranno più insieme nel pattinaggio artistico | si separano dopo sette anni

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo sette anni di coppia nel pattinaggio artistico, Conti e Macii si sono separati. Macii inizierà la carriera da allenatore, mentre Conti cercherà un nuovo partner per competere di nuovo.

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Dopo sette anni le strade dei due pattinatori si separano. Macii comincerà la carriera da allenatore, Conti troverà un nuovo partner per continuare a gareggiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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