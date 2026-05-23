Conti e Macii non gareggeranno più insieme nel pattinaggio artistico | si separano dopo sette anni

Dopo sette anni di coppia nel pattinaggio artistico, Conti e Macii si sono separati. Macii inizierà la carriera da allenatore, mentre Conti cercherà un nuovo partner per competere di nuovo.

Dopo sette anni le strade dei due pattinatori si separano. Macii comincerà la carriera da allenatore, Conti troverà un nuovo partner per continuare a gareggiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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