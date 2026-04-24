STEM Generation Amalia ed Elvina Finzi al Bo
Al Bo si è svolto l’evento STEM Generation, dedicato alla promozione delle discipline scientifico-tecnologiche. Durante l’iniziativa si è discusso del rapporto tra università, imprese e società, coinvolgendo le due relatrici, Amalia ed Elvina Finzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti di aziende, con l’obiettivo di confrontarsi su temi legati alla formazione e alle opportunità nel settore STEM.
Al Bo l’evento STEM Generation: promozione delle discipline scientifico-tecnologiche, dialogo tra accademia, impresa e società.L’Università di Padova ospiterà STEM Generation il prossimo 27 aprile ore 17.30 nell’Aula Magna Galileo Galiei, iniziativa organizzata in partnership con Mitsubishi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
STEM Generation - Premi di Studio Margherita Novello 2026
Notizie correlate
Leggi anche: Parità di genere, Amalia Ercoli Finzi: "Multerei uomini che non aiutano in casa"
Il Mario Negri promuove le materie scientifiche: 200 studenti incontrano Amalia Ercoli FinziAl Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso si è svolto l’evento “STEMpower.
Tutti gli aggiornamenti
STEM Generation, Amalia ed Elvina Finzi al BoAl Bo l’evento STEM Generation: promozione delle discipline scientifico-tecnologiche, dialogo tra accademia, impresa e società. L’Università di Padova ospiterà STEM Generation il prossimo 27 aprile or ... padovaoggi.it
STEM GenerationLunedì 27 aprile l'Aula Magna di Palazzo del Bo dell'Università di Padova ospita un evento che promuove la partecipazione femminile nelle discipline STEM come sfida prioritaria per garantire ... ilbolive.unipd.it