STEM Generation Amalia ed Elvina Finzi al Bo

Al Bo si è svolto l’evento STEM Generation, dedicato alla promozione delle discipline scientifico-tecnologiche. Durante l’iniziativa si è discusso del rapporto tra università, imprese e società, coinvolgendo le due relatrici, Amalia ed Elvina Finzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti, docenti e rappresentanti di aziende, con l’obiettivo di confrontarsi su temi legati alla formazione e alle opportunità nel settore STEM.