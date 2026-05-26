Alzano Lombardo incendio in un campo di sterpaglie | grave 79enne

Nella tarda mattinata di martedì 26 maggio, un incendio ha interessato un campo di sterpaglie in via Fornaci, in un’area difficile da raggiungere ad Alzano Lombardo. Durante le operazioni di spegnimento, un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di martedì 26 maggio ad Alzano Lombardo: un uomo di 79 anni è rimasto gravemente ferito durante un incendio divampato in un campo nella zona di via Fornaci, in un’area particolarmente impervia. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 13. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe coinvolto alcune sterpaglie e l’anziano sarebbe rimasto ferito mentre si trovava nell’area interessata dalle fiamme. Da chiarire le cause dell’incendio e la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Vista la gravità delle condizioni dell’uomo, è atterrato anche l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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