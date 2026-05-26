Un uomo di 79 anni stava bruciando delle sterpaglie quando si è sentito male, cadendo e rimanendo ustionato. L’incidente è avvenuto in un’area rurale di Alzano Lombardo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno portato in ospedale in condizioni gravi. La vittima presenta ustioni di secondo e terzo grado su diverse parti del corpo.

Alzano Lombardo (Bergamo) – Si sarebbe sentito male mentre stava bruciando delle sterpaglie rimanendo ustionato. Un anziano di 79 anni si trova ricoverato all’ospedale Niguarda in codice rosso. L’episodio oggi intorno alle 13 ad Alzano Lombardo, in via Fornaci, nella zona della Busa, dove sono presenti alcuni capannoni e delle abitazioni private. Ed è qui che a quell’ora è arrivata la richiesta di soccorso al Numero unico per le emergenze 112. Soccorsi. Dalle prime segnalazioni risultava un rogo di sterpaglie, con una persona anziana in difficoltà. Sono stati allertati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo e le squadre antincendio boschivo, mentre la centrale operativa del 118 ha inviato in soccorso del settantanovenne l’automedica e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alzano Lombardo, brucia sterpaglie e rimane ustionato: 79enne ricoverato in gravi condizioni

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