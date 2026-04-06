Alzano Lombardo addio a monsignor Alberto Facchinetti | Punto di riferimento umano e spirituale

Nella giornata di Pasqua si è spento a 85 anni monsignor Alberto Facchinetti, figura nota nella Diocesi di Bergamo. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i fedeli e le persone che lo conoscevano, considerandolo un punto di riferimento sia dal punto di vista umano che spirituale. La scomparsa di Facchinetti rappresenta una perdita per la comunità locale, dove era stimato per il suo ruolo e il suo impegno religioso.

Bergamo, 6 aprile 2026 – Lutto nella Diocesi di Bergamo: nella giornata di Pasqua è morto a 85 anni monsignor Alberto Facchinetti. “A nome dell’Amministrazione comunale della Città di Alzano Lombardo – si legge sul profilo facebook del Comune – si esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Alberto Facchinetti”. E ancora: “Per ventisei anni parroco di Alzano Maggiore, è stato guida salda e prudente, capace di ascolto e di accompagnamento della comunità con discrezione e intelligenza. Ha operato con grande senso di responsabilità, contribuendo a custodire e valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città”. Il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alzano Lombardo, addio a monsignor Alberto Facchinetti: “Punto di riferimento umano e spirituale” Leggi anche: Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto Facchinetti "Un punto di riferimento umano ed educativo, lascia un vuoto profondo": addio all'insegnante dal grande cuore"I suoi alunni la ricordano per la gentilezza, la pazienza e la premura con cui sapeva accompagnarli ogni giorno nel loro percorso di crescita", le... Argomenti più discussi: Muore nel giorno di Pasqua: Alzano Lombardo dice addio a monsignor Alberto Facchinetti; Lutto nella Diocesi di Bergamo, è morto monsignor Alberto Facchinetti; NECROLOGIO ALBERTO FACCHINETTI; Michela Moioli si racconta: Le medaglie non cambiano chi sono. Muore nel giorno di Pasqua: Alzano Lombardo dice addio a monsignor Alberto FacchinettiAveva 85 anni ed è stato «un esempio di carità e servizio». Martedì i funerali presieduti dal vescovo Francesco Beschi. bergamo.corriere.it Alzano lombardo Bg 1/4/26 facebook