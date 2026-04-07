Meningite 15enne italiano ricoverato in gravi condizioni
Un ragazzo di 15 anni residente a Chieti è stato trasferito in rianimazione pediatrica presso l'ospedale di Pescara a causa di una meningite. La diagnosi è stata confermata e le sue condizioni sono considerate gravi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause o sul trattamento in corso. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari e la comunità locale.
Un ragazzo di 15 anni, residente a Chieti, è ricoverato in rianimazione pediatrica all’ospedale di Pescara per una meningite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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