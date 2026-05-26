Altro che successo alle Comunali Le destre sono a pezzi e in rotta su tutto

Da lanotiziagiornale.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ha perso a Venezia e non è riuscito a conquistare Reggio Calabria, dove invece ha vinto il centrosinistra. Questi risultati hanno avuto un impatto sulla stabilità del governo in carica.

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Il mancato ribaltone a Venezia da parte del centrosinistra e la conquista di Reggio Calabria da parte del centrodestra hanno galvanizzato il governo Meloni. Ma le destre hanno ben poco da esultare. E non solo perché per l’analisi del voto ci sarà tempo: bisogna aspettare l’esito dei ballottaggi e c’è già chi ammette che ad esempio a Venezia i risultati dei singoli partiti non sono stati proprio lusinghieri. Inoltre – e questo è il motivo principale per cui c’è poco da festeggiare – le destre continuano a litigare su tutto: giustizia, legge elettorale, fine vita, spese militari, gas russo. E a ciò si aggiunge il fattore Roberto Vannacci. L’ex generale è scatenato contro Forza Italia e gli ex compagni di viaggio della Lega, ma in generale contro tutta la coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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