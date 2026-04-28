Guida alle elezioni comunali come votare per le circoscrizioni | tutto quello che c' è da sapere

Da reggiotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le circoscrizioni di Reggio Calabria tornano a essere operative dopo diversi anni di inattività, assumendo nuovamente un ruolo importante nel sistema di partecipazione democratica locale. Questo cambiamento riguarda l'organizzazione delle elezioni comunali e il modo in cui i cittadini possono esprimere la propria preferenza per le diverse circoscrizioni della città. La ripresa dell'attività delle circoscrizioni segna una nuova fase per il processo elettorale e la rappresentanza territoriale.

Le circoscrizioni di Reggio Calabria tornano operative dopo anni di assenza e riacquistano un ruolo centrale nella partecipazione democratica della città. Si tratta infatti del livello amministrativo più vicino ai cittadini, con il compito di rappresentare i quartieri, raccogliere segnalazioni e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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