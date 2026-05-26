I professori di Parma hanno dichiarato che non intendono denunciare gli studenti che li hanno aggrediti, suscitando sorpresa. Nel frattempo, Greenpeace si è scagliata contro chi reputa violenti, chiedendo di bocciarli. La Ferrari Luce è stata coinvolta in un’altra vicenda, anche se i dettagli non sono stati specificati. La situazione si sviluppa tra tensioni scolastiche e polemiche ambientali, senza ulteriori chiarimenti sui provvedimenti adottati o sulle motivazioni ufficiali.

Resto sconcertato di fronte all’intervista dei professori di Parma che non intendono denunciare i ragazzi che li hanno aggrediti. Il video è virale. Lo hanno visto tutti. E mi chiedo come possano quei prof sostenere di non essere stati aggrediti. A casa mia se un ragazzo si permette di rispondere al professore in quel modo, di colpirlo con dei calci o di prenderlo a cinghiate, che lo abbia colpito o meno, che gli abbia fatto male o meno, deve - ripeto DEVE - essere espulso seduta stante e bocciato. Fine. Non si possono giustificare né difendere i violenti. La sospensione? Spero che, dopo i 30 giorni di stop, vengano pure bocciati. È il minimo sindacale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Altro che sospesi quei violenti vanno bocciati, Greenpeace impazzita e la Ferrari Luce: quindi, oggi…

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