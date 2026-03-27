Oggi i giornalisti di molte testate italiane hanno deciso di incrociare le braccia, lasciando in attività solo chi ha scelto di non aderire alla protesta. La motivazione ufficiale riguarda la volontà di manifestare contro eventuali tagli o restrizioni nel settore dell'informazione. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra il mondo dei media e le istituzioni sulla gestione delle risorse e delle libertà di stampa.

- Oggi i giornalisti scioperano, quasi tutti, tranne chi scrive questa rubrica perché — banalmente — se ne frega degli scioperi. Non voglio entrare nel merito della questione, ne ho già scritto l’altro giorno: non ritengo che la nostra professione debba avere un trattamento di favore solo perché “serve alla democrazia”, ma capisco pienamente chi chiede stipendi più alti. Liberi loro di scioperare, libero io di fregarmene. Quindi godetevi questa rubrica che oggi vale doppio. - Trovo meraviglioso che alle Bahamas abbiano trovato squali positivi alla cocaina a causa degli scarichi in mare delle attività umane. Mi sa che Trump deve bombardare pure quelle, oltre alle navi dei narcos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Psicodramma Schlein, che paura quei sondaggi e il Pd: quindi, oggi…

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