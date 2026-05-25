Modena El Koudri aveva cercato informazioni su altri attentati in Europa

Negli ultimi tempi, Salim El Koudri aveva condotto ricerche su attentati avvenuti in diverse città europee. Aveva cercato dettagli su altri episodi di violenza e sui soggetti coinvolti, approfondendo le modalità e i luoghi degli attacchi. Le sue attività di ricerca si sono concentrate su eventi passati, senza riferimenti a piani attivi o imminenti. Le indagini attualmente in corso stanno analizzando i dati raccolti per verificare eventuali collegamenti tra le sue ricerche e altri elementi investigativi.

Nell’ultimo periodo Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa, con ricerche web su piattaforme generaliste e scaricando contenuti. E’ questo, apprende l’ANSA uno dei primi esiti dai dispositivi del 31enne di Ravarino, che il 16 maggio ha investito 7 persone a Modena. Non risultano invece video di scene violente e pare confermata l’assenza di legami con gruppi organizzati. Quanto emerso, sottolineano fonti investigative, sembra una sorta di ”autosuggestione” con ricerche di azioni simili a quella che poi ha compiuto, inquadrata nel “disagio psichico”. Proseguono le indagini di squadra mobile e digos. ANSA Auto sulla folla a Modena, sindaco: “clima di odio”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Aveva cercato sul web e scaricato informazioni su precedenti attentati commessi in Europa. È emerso dalle indagini su Salim El Koudri, che il 16 maggio ha investito 7 persone a Modena. x.com

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