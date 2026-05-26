Il Cremlino ha annunciato lanci di bombe come rappresaglia a un attacco ucraino su uno studentato, secondo quanto comunicato ufficialmente. La stampa italiana riferisce invece di raid incrociati tra Mosca e Kiev, senza menzionare l’attacco sullo studentato. I media evidenziano come l’evento non sia sufficientemente riportato nelle notizie locali, dando risalto alle azioni di Mosca. La retorica ufficiale attribuisce la responsabilità dell’attacco a Kiev.

Non accenna ad attenuarsi l’escalation tra Russia e Ucraina, con gli attacchi reciproci che proseguono martellanti. Eppure, nonostante il raid ucraino sul dormitorio studentesco a Starobilsk abbia provocato 21 vittime, di cui anche alcuni bambini, per i media italiani pare che siano soltanto i russi a uccidere. Un raid deliberato contro i civili dovrebbe essere considerato tale indipendentemente dalla bandiera, ma in questa guerra pare non essere così. L’identica postura tenuta dai governi europei ha fatto infuriare Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha comunicato: «Non abbiamo assistito ad alcuna azione che possa essere interpretata come una condanna di questo barbaro attacco terroristico contro dei giovani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altri raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ma per i nostri media uccide solo Putin

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