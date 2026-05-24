Massiccio raid di Mosca su Kiev | l' esercito di Putin usa gli Oreshnik

Da ilgiornale.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mosca ha lanciato un attacco su Kiev con 50 missili e 700 droni. Le esplosioni hanno colpito diverse zone della capitale ucraina, causando danni e blackout. Le autorità locali hanno segnalato feriti e interruzioni di corrente in vari quartieri. L’attacco rappresenta un massiccio raid e si è verificato senza preavviso, mentre la pace tra i due paesi resta ancora lontana.

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Attacchi anche su altre città del Paese. Il bilancio iniziale è di un morto e 44 feriti Sono almeno due le persone che hanno perso la vita a causa degli attacchi russi notturni condotti don droni e missili su Kiev. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina. Secondo il Kyiv Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. Le forze russe hanno sferrato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta la capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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