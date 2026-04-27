Oltre 3mila persone per la due giorni di karate e danza organizzate dal Centro sportivo educativo nazionale FOTO

Durante un fine settimana, circa 3.300 persone si sono radunate nel palazzetto Giovanni Paolo II e nell’Auditorium Flaiano per partecipare a due eventi organizzati dal Centro sportivo educativo nazionale. La Coppa nazionale di karate 2026 ha attirato numerosi praticanti di questa disciplina, mentre la 13esima edizione di Pescara Danza 2026 ha proposto esibizioni e competizioni di danza classica, di carattere e street, con partecipanti provenienti da diverse regioni.

Quasi 3.300 le persone che per due giorni hanno assiepato il palazzetto Giovanni Paolo II e l’Auditorium Flaiano per partecipare alla Coppa nazionale karate 2026 e alla 13esima edizione di Pescara Danza 2026 ("Danza Classica e di Carattere" e Concorso Nazionale per "Danze Accademiche" e "Street.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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