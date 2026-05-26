Altre due grandi navi da crociera a Salerno | 6000 turisti incuriositi dalla nostra città
Alle 7 di questa mattina, due grandi navi da crociera, Norwegian Viva e Valiant Lady, sono entrate in porto a Salerno. A bordo ci sono circa 6.000 turisti, che hanno iniziato a scendere per visitare la città. La presenza delle navi ha portato un afflusso significativo di visitatori nelle strade e nei punti di interesse locali. Il traffico e le attività commerciali sono stati influenzati dall’arrivo dei passeggeri. Le navi resteranno in porto per diverse ore.
Migliaia di turisti, questa mattina, a Salerno, dove la Norwegian Viva e la Valiant Lady hanno attraccato alle ore 7. In particolare, la prima presso il Molo Manfredi, mentre la seconda al porto commerciale. A bordo della Norwegian Viva, 300metri di lunghezza, ha 3200 passeggeri, mentre sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elia Sarno, infermiere a bordo di navi da crociera ci racconta le abitudini dei crocieristi
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Turisti e grandi navi a Salerno: è approdata la Enchanted Princess, migliaia di presenze in città
Olbia, dragaggio tecnologico in porto per le grandi navi da crocieraA Olbia, è stato avviato un intervento di dragaggio tecnologico nel porto per consentire l’accesso alle grandi navi da crociera.
Si parla di: Quadri Generali del Turismo Sostenibile della Provincia di Salerno, la due giorni di Sapri; Salerno, un'altra invasione di crocieristi: sbarcati in città 6mila passeggeri da 2 navi -.
Salerno, un’altra invasione di crocieristi: sbarcati in città 6mila passeggeri da 2 naviStampa Oggi, lunedì 25 maggio, è un’altra giornata decisamente intensa per il turismo crocieristico a Salerno con oltre seimila crocieristi sbarcati in città. Il porto e la Stazione Marittima (il term ... salernonotizie.it