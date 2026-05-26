Altre due grandi navi da crociera a Salerno | 6000 turisti incuriositi dalla nostra città

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 7 di questa mattina, due grandi navi da crociera, Norwegian Viva e Valiant Lady, sono entrate in porto a Salerno. A bordo ci sono circa 6.000 turisti, che hanno iniziato a scendere per visitare la città. La presenza delle navi ha portato un afflusso significativo di visitatori nelle strade e nei punti di interesse locali. Il traffico e le attività commerciali sono stati influenzati dall’arrivo dei passeggeri. Le navi resteranno in porto per diverse ore.

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Migliaia di turisti, questa mattina, a Salerno, dove la Norwegian Viva e la Valiant Lady hanno attraccato alle ore 7. In particolare, la prima presso il Molo Manfredi, mentre la seconda al porto commerciale. A bordo della Norwegian Viva, 300metri di lunghezza, ha 3200 passeggeri, mentre sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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