Altre due grandi navi da crociera a Salerno | 6000 turisti incuriositi dalla nostra città

Notizia in breve

Alle 7 di questa mattina, due grandi navi da crociera, Norwegian Viva e Valiant Lady, sono entrate in porto a Salerno. A bordo ci sono circa 6.000 turisti, che hanno iniziato a scendere per visitare la città. La presenza delle navi ha portato un afflusso significativo di visitatori nelle strade e nei punti di interesse locali. Il traffico e le attività commerciali sono stati influenzati dall’arrivo dei passeggeri. Le navi resteranno in porto per diverse ore.