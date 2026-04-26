Turisti e grandi navi a Salerno | è approdata la Enchanted Princess migliaia di presenze in città

Temperature miti e sole: una domenica tutta da vivere a Salerno. Mentre salernitani e turisti si godono il mare, è approdata stamattina al Molo Manfredi una grande nave da crociera, lunga 330 metri, la "Enchanted Princess", con a bordo circa 4mila persone tra passeggeri ed equipaggio che.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Il Molo Manfredi si rafforza, completati i primi lavori: in arrivo la "Enchanted Princess"Procedono a ritmo serrato i lavori di adeguamento del Molo Manfredi, dove sono stati completati in tempi record gli interventi di protezione al piede...