Un operaio è morto ieri ad Altopascio dopo essere stato schiacciato da una pressa. La vittima aveva 45 anni. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di lavoro in uno stabilimento metalmeccanico. Le sigle sindacali provinciali hanno annunciato uno sciopero dei lavoratori del settore per il giorno successivo, chiedendo maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Ad Altopascio (Lucca) un operaio è stato vittima di un incidente mortale sul lavoro, in un’azienda di prodotti farmaceutici. Secondo una prima ricostruzione,l’operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. A prestare immediato soccorso alla vittima sono stati i colleghi che hanno iniziato la rianimazione, proseguita poi dai sanitari. Purtroppo, per il 30enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente mortale si è verificato alle11:40e sul posto sono arrivati anche i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il medico legale ha constatato il decesso dell’operaio schiacciato in una pressa. Dopo la tragedia,le segreterie provinciali diFIM, FIOM e Ulim di Lucca hanno proclamato lo sciopero provinciale dei metalmeccanici per domani, che sarà effettuato nell’ultima ora di ogni turno di lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Altopascio, operaio muore schiacciato da pressa: domani sciopero metalmeccanici

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