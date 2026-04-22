Gasperini detta le condizioni per restare alla Roma tra mercato e staff | la palla passa ai Friedkin

Gian Piero Gasperini ha comunicato le sue condizioni per proseguire come allenatore della squadra, considerando aspetti legati al mercato e alla composizione dello staff tecnico. La decisione finale spetta ai proprietari del club, che devono valutare le richieste avanzate e i possibili aggiustamenti. La situazione resta in sospeso, con le trattative che continuano tra le parti interessate.

Gian Piero Gasperini detta le condizioni per restare sulla panchina della Roma, tra mercato, staff e nuovi equilibri interni. Sul tavolo anche la richiesta di interrompere i rapporti con Claudio Ranieri: la decisione spetta ai Friedkin.🔗 Leggi su Fanpage.it Best of Roma: Gian Piero Gasperini | Philadelphia Coach of the Month: October 2025 | Serie A 2025/26 Notizie correlate Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 puntiGasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Ederson... Roma, l’ultimatum di Gasperini ai Friedkin: quattro nodi per restareL’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha dettato le quattro condizioni vincolanti per la sua permanenza a Trigoria oltre la stagione in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gasperini detta le condizioni: addio a Ranieri e pieni poteri sul mercato; Roma, il diktat di Gasperini: le 3 condizioni per restare in giallorosso e il duello con Ranieri; Le quattro condizioni che Gasperini pone alla Roma per restare; Calciomercato Roma – Gasperini detta le condizioni: quattro punti per restare. Gasperini detta le condizioni per restare alla Roma tra mercato e staff: la palla passa ai FriedkinGian Piero Gasperini detta le condizioni per restare sulla panchina della Roma, tra mercato, staff e nuovi equilibri interni. Sul tavolo anche la richiesta di interrompere i rapporti con Claudio ... fanpage.it Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico giallorosso detta 4 condizioni alla società per una sua permanenza anche la prossima stagioneGasperini Roma, aria d'addio? Il tecnico giallorosso detta 4 condizioni alla società per una sua permanenza anche la prossima stagione ... calcionews24.com Roma, Gasperini detta le condizioni per restare ai Friedkin di Pietro Mauti - facebook.com facebook Nella mia visione di calcio è la proprietà che detta regole/obiettivi agli allenatori, non viceversa. Per farlo, però, la Roma dovrebbe essere una società forte, strutturata, autonoma e con una visione futuristica. Target ancora lontani. #ASRoma #Gasperini #Fried x.com