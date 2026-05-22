Juventus alta tensione alla Continassa | la strategia di Spalletti per alleggerire i giocatori

Nella giornata alla Continassa si sono registrati segnali di tensione tra i giocatori e lo staff, mentre l’allenatore ha messo in atto una strategia specifica per ridurre la fatica dei calciatori in vista del prossimo derby contro il Torino. Sono stati osservati cambiamenti nelle sessioni di allenamento e nelle modalità di preparazione, con l’obiettivo di mantenere i giocatori in condizioni ottimali. La situazione resta sotto stretta osservazione in vista della partita decisiva.

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