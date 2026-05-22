Juventus alta tensione alla Continassa | la strategia di Spalletti per alleggerire i giocatori
Nella giornata alla Continassa si sono registrati segnali di tensione tra i giocatori e lo staff, mentre l’allenatore ha messo in atto una strategia specifica per ridurre la fatica dei calciatori in vista del prossimo derby contro il Torino. Sono stati osservati cambiamenti nelle sessioni di allenamento e nelle modalità di preparazione, con l’obiettivo di mantenere i giocatori in condizioni ottimali. La situazione resta sotto stretta osservazione in vista della partita decisiva.
Bernardo Silva sempre più lontano dalla Juve: quel club può sbaragliare presto la concorrenza! Cosa sta succedendo Miretti via dalla Juventus? Il Como alza il pressing: pro e contro di una possibile partenza in estate Calciomercato Juventus, addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenari Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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