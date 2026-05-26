AllYouCanSing a Centocelle

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 20.30, il Bistrot68 di via dei Castani 232 a Centocelle ospita il duo romano AllYouCanSing. La serata prevede musica dal vivo, con un repertorio che accompagnerà la cena e l’atmosfera del locale. L’evento è pensato per un pubblico interessato a un intrattenimento musicale in un contesto conviviale. Non sono previsti altri interventi o appuntamenti collaterali.