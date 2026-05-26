AllYouCanSing a Centocelle
Sabato 30 maggio alle 20.30, il Bistrot68 di via dei Castani 232 a Centocelle ospita il duo romano AllYouCanSing. La serata prevede musica dal vivo, con un repertorio che accompagnerà la cena e l’atmosfera del locale. L’evento è pensato per un pubblico interessato a un intrattenimento musicale in un contesto conviviale. Non sono previsti altri interventi o appuntamenti collaterali.
Centocelle si prepara a una serata all’insegna della musica dal vivo. Sabato 30 maggio, alle 20.30, il Bistrot68 di via dei Castani 232 ospita gli AllYouCanSing, il duo romano, per un appuntamento pensato per chi vuole unire cena, atmosfera e intrattenimento in un unico evento.Il locale si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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