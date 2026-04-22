Centocelle ricercato festeggia i 18 anni guidando senza patente

Un giovane di appena 18 anni, ricercato, è stato fermato mentre guidava un'auto senza aver mai conseguito la patente. L’uomo, che aveva appena compiuto la maggiore età, è stato sorpreso alla guida in una zona residenziale. La polizia ha proceduto al suo controllo e al sequestro del veicolo. La vicenda si è svolta nel quartiere di Centocelle, dove si sono registrati diversi controlli nelle ultime settimane.

Aveva compiuto da poco 18 anni ed era ricercato. Non contento si è messo alla guida di un'auto senza patente. Una serata decisamente movimentata che è andata in scena a Centocelle.Il giovane era a bordo di una vettura senza documenti e senza titoli per condurre l'automobile perché mai conseguiti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Scoperto a spacciare, tenta la fuga in motorino (guidando senza patente): 35enne fermato e arrestatoColto in flagrante dalle forze di polizia intervenute, che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti.