Tranviere picchiato dal branco al capolinea di Centocelle

Un tranviere dell’Atac è stato aggredito da tre persone al capolinea di viale delle Gardenie, a Centocelle. L’episodio si è verificato mentre l’autista era in servizio a bordo di un tram della linea 19. Dopo l’attacco, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Picchiato da tre persone al capolinea del tram di viale delle Gardenie, a Centocelle. A dover ricorrere alle cure dell'ospedale è stato un tranviere dell'Atac, in servizio a bordo di un tram della linea 19. L'aggressione è avvenuta la scorsa settimana. L'uomo - un 50enne romano - è stato poi medicato in ospedale. È stato lo stesso tranviere - intorno alle 22:00 della scorsa sera - a chiamare il 112 dalla fermata di viale delle Belle Arti, ai Parioli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Trionfale, ai quali il 50enne ha denunciato l'accaduto. Secondo quanto riferito agli investigatori dell'Arma, il conducente è stato preso di mira - senza un apparente motivo - mentre prestava servizio al capolinea dei tram di piazzale delle Gardenie.