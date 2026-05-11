Sangiuliano FdI | Sulle acque sotterranee la Regione fornisca risposte rapide

Il ministro dell’Informazione ha richiesto alla Regione di fornire risposte rapide riguardo alle acque sotterranee, sottolineando la gravità della questione che interessa la salute di centinaia di migliaia di cittadini. La sua dichiarazione evidenzia l’urgenza di intervenire su un problema ambientale che potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza alimentare e sulla qualità delle risorse idriche. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione pubblica crescente sulla tutela delle risorse naturali.

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