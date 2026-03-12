Primo impianto di pacemaker senza fili all' ospedale di Marcianise

All'ospedale di Marcianise è stato eseguito per la prima volta l’impianto di un pacemaker senza fili, modello Micra AV. La procedura, fino a ora limitata alla cardiologia dell’ospedale di Aversa, è stata effettuata dal responsabile dell’unità operativa semplice di cardiologia. Questo rappresenta un nuovo intervento tecnologico nel presidio locale, che ora può contare su questa innovazione.

Questa innovativa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo rispetto ai tradizionali pacemaker con elettrocateteri, offrendo vantaggi in termini di sicurezza, comfort e riduzione delle complicanze. La sua modalità AV consente di sincronizzare le contrazioni atriali e ventricolari, migliorando la funzione cardiaca e la qualità di vita del paziente. L'intervento, eseguito da un team di cardiologi interventisti altamente specializzati guidati da Carlo Uran, coadiuvato da Ambra Uccello e da Nicola Napolitano, ha rappresentato un passo importante per il reparto di Cardiologia diretto da Maria Pia Popolizio. Grazie a questa... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Cardiologia, pacemaker miniaturizzato senza fili a una 26enne in gravidanzaOperazione rara all’ospedale di Agrigento su una donna alla dodicesima settimana.

Taormina, pacemaker senza fili impiantato a una bambina di 10 anni: tra i pochissimi casi al mondoUn intervento di altissima specializzazione è stato eseguito al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina, dove una...

Aggiornamenti e notizie su Primo impianto

Temi più discussi: Ospedale San Severo, eseguito primo intervento per impianto pacemaker Aveir VR: paziente di 52 anni dimessa; Salute, rivoluzione Parkinson: la stimolazione legge il cervello e si adatta alla vita del paziente; Cerignola riabbraccia la Biblioteca di Comunità: inaugurazione nella storica sede del Liceo Zingarelli; A Giulianova impiantato pacemaker innovativo contro lo scompenso.

Primo impianto di pacemaker senza fili all'ospedale di MarcianiseIl presidio ospedaliero di Marcianise, per la prima volta ha impiantato il dispositivo pacemaker Micra AV che fino ad ora, nell’Asl casertana, era una procedura che veniva effettuata solo presso la ... casertanews.it

Sanità, primo pacemaker invisibile impiantato direttamente nel cuore all’ospedale di MarcianiseSanità, tecnologia e innovazione: primo pacemaker invisibile impiantato direttamente nel cuore all'ospedale di Marcianise ... ilgiornalelocale.it

Cina, il primo impianto termico al mondo a 630°C completa oggi il collaudo Secondo quanto reso noto dalla China Datang Corporation, il 10 marzo verrà completato il collaudo dei singoli componenti dell'Unità n.1 ultra-supercritica da 630°C della centrale di Y - facebook.com facebook