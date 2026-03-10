Stranieri stipati in alloggi degradati scintille in Consiglio FdI | Tolleranza zero Mezzacapo | Ma è così anche nelle case popolari

Durante il consiglio comunale di martedì pomeriggio, l’assessore alla Sicurezza ha fornito dettagli sull’attività della Polizia Locale riguardo agli alloggi sovraffollati e abitati da cittadini stranieri non censiti. La discussione si è accesa tra i rappresentanti politici, con Fratelli d’Italia che ha chiesto tolleranza zero e un altro esponente che ha evidenziato come la situazione si presenti anche nelle case popolari.

In totale dall'inizio dell'anno sono 36 gli stranieri regolari trovati alloggiati in appartamenti senza dichiarazione di alloggio fatta in Questura Scintille in Consiglio comunale di martedì pomeriggio, durante il quale l'assessore alla Sicurezza Luca Bartolini ha relazionato sull'attività condotta dalla Polizia Locale sulle abitazioni sovraffollate e alloggianti cittadini stranieri non censiti sul territorio. In totale dall'inizio dell'anno sono 36 gli stranieri regolari trovati in questa situazione (la legge impone la comunicazione alla Questura degli extracomunitari alloggiati in una casa entro 48 ore, a pena una multa di mille euro per ogni persona non dichiarata).