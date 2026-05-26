Allerta meteo Foggia oggi | cosa sapere

Oggi, a Foggia, è in vigore un allerta meteo che interessa diverse zone, tra cui il Gargano e la Capitanata. Le autorità consigliano di monitorare i bollettini ufficiali, che segnalano possibili piogge intense e venti forti. Sono state emesse raccomandazioni per limitare gli spostamenti non necessari e per mettere in sicurezza le abitazioni e le attività all'aperto.

Quando si cerca allerta meteo Foggia oggi, nella maggior parte dei casi non si vuole una spiegazione teorica del tempo che cambia. Si vuole capire, in fretta, se ci sono scuole aperte, strade da evitare, vento forte sul Gargano, temporali in arrivo sulla città o criticità nei comuni della Capitanata. È un bisogno pratico, quotidiano, che riguarda famiglie, pendolari, commercianti e chi lavora all’aperto. Per questo il punto non è solo sapere se piove. Il punto è capire che tipo di allerta è stata emessa, su quale area insiste davvero e quali effetti concreti può avere nelle prossime ore. Tra Foggia, la costa, le zone interne e i centri dei Monti Dauni, infatti, lo stesso peggioramento può avere impatti molto diversi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Emergenza maltempo nel foggiano. Smottamenti e allagamenti.

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