Nel Foggiano, una perturbazione ha portato raffiche di vento che hanno causato il crollo di un albero in viale Europa a Foggia e un altro caso a Faeto. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla, valida per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 marzo. Nessuna informazione su eventuali persone coinvolte o danni strutturali.

Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. L'allerta meteo resterà in vigore per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 marzo Raffiche di vento nel Foggiano, dove è attiva una allerta meteo ‘gialla’ diramata dalla protezione civile regionale, in vigore per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 marzo. A causa delle avverse condizioni meteo, un albero si è letteralmente ‘spezzato’ e caduto al suolo, poco fa, lungo viale Europa, a Foggia, fortunatamente senza colpire auto in sosta o in transito. Stesso episodio in via Regina Margherita, a Faeto, sui Monti Dauni, dove il vento ha abbattuto parte di un albero di circa 50 anni, situato dinanzi all'unica edicola del paese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Raffiche di vento e allerta meteo: si 'spezza' albero in viale Europa a Foggia, altro caso a Faeto

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