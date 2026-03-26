Ciclone in arrivo sull’Italia allerta meteo oggi | cosa fare

Oggi sull'Italia si registra l'arrivo di un ciclone che provoca un calo improvviso delle temperature e venti molto forti. L'allerta meteo avverte di condizioni atmosferiche avverse, con venti di burrasca e raffiche di tempesta che interessano diverse zone del paese. La giornata si presenta caratterizzata da maltempo e condizioni meteorologiche particolarmente intense.

(Adnkronos) – Colpo di coda dell'inverno sull'Italia oggi giovedì 26 marzo. E' in arrivo un ciclone che porterà oltre a un brusco calo delle temperature venti di burrasca e raffiche di tempesta. Il bollettino meteo della Protezione civile indica allerta gialla – per rischio idraulico, temporali e idrogeologico – in Calabria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Umbria, Lazio e Marche. Ma cosa bisogna fare in caso di ciclone? E cosa è meglio evitare? Le forti raffiche di vento associate a un ciclone possono provocare il sollevamento e la caduta di oggetti e strutture, anche di grandi dimensioni, e la rottura di rami, finestre e vetrine sottolinea la Protezione civile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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