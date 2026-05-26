Allegri si consola così | ecco cosa ha fatto dopo essere stato esonerato dal Milan

Dopo l'esonero dal Milan, l’allenatore ha dedicato il tempo alla famiglia e ha seguito corsi di aggiornamento professionale. Non ha annunciato nuovi progetti lavorativi e preferisce mantenere riservate le sue prossime mosse. Nei giorni successivi all’addio, è stato visto in alcune località turistiche, lontano dal mondo del calcio. Non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche e si è concentrato su attività private, senza confermare eventuali future collaborazioni.

di Francesco Calabrò . Il tecnico ha immediatamente lasciato Milan. La clamorosa mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League ha lasciato strascichi pesantissimi in casa rossonera. Dopo un girone di ritorno da autentico incubo, caratterizzato da un crollo verticale dei risultati e da prestazioni deludenti, il Milan ha optato per un drastico ribaltone. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Massimiliano Allegri è stato ufficialmente sollevato dall’incarico. Una rivoluzione totale che non ha risparmiato i vertici del club, portando all’esonero contestuale di buona parte della dirigenza (Furlani, Tare, Moncada), ritenuta altrettanto responsabile del tracollo sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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