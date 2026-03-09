Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è entrato negli spogliatoi di San Siro dopo il derby contro l’Inter, che si è disputato ad aprile 2024. Era assente dal stadio dallo stesso periodo e questa è la prima volta che si presenta in questa occasione dopo diversi mesi. La sua presenza è stata notata nel settore degli spogliatoi al termine della partita.

Da quel giorno lì Cardinale non aveva più visto il derby della Madonnina allo stadio. Ieri ha scelto l'occasione giusta per tornare, con il successo rossonero e la riapertura della lotta Scudetto. Cardinale, che sabato aveva fatto visita alla squadra a Milanello, ha seguito la sfida dagli spalti con la compagna, la figlia e gli altri dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Successivamente, è sceso negli spogliatoi. Si è complimentato con l'allenatore Massimiliano Allegri e con la squadra, dicendosi orgoglioso della prestazione. Con l'auspicio che la stagione possa terminare nel migliore dei modi per Mike Maignan e compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale negli spogliatoi dopo il derby: ecco cosa ha detto ad Allegri e ai giocatori

Articoli correlati

Leggi anche: Milan, grande gioia post derby. Anche Cardinale negli spogliatoi con la squadra: i dettagli | Pm news

Milan, Estupinan decisivo nel derby con l’Inter: «È il gol più importante della mia carriera! Ecco cosa mi ha detto Allegri»Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Approfondimenti e contenuti su Milan Cardinale negli spogliatoi dopo...

Temi più discussi: Allegri dopo il derby vinto: il distacco dall'Inter e un marzo cruciale per il Milan; Milan-Inter, Cardinale nello spogliatoio dopo la gara: complimenti ad Allegri e alla squadra; MN - Cardinale nello spogliatoio dopo il derby vinto. Complimenti alla squadra e non solo; Milan, grande gioia post derby. Anche Cardinale negli spogliatoi con la squadra: i dettagli | Pm news.

Milan-Inter, Cardinale nello spogliatoio dopo la gara: complimenti ad Allegri e alla squadraUn derby che regala euforia al Milan ed un finale di stagione tutto da gustare. Al termine della Stracittadina vinta contro l'Inter negli spogliatoi. tuttomercatoweb.com

Derby al Milan, Cardinale va negli spogliatoi dopo il match: Orgoglioso della squadraDopo il triplice fischio finale dell'arbitro Doveri, le telecamere hanno inquadrato subito la tribuna di San Siro dove c'era anche Gerry Cardinale che ha festeggiato sorridente la vittoria ... milannews.it

Il Milan vince anche il secondo derby di questa stagione e impedisce all'Inter di creare il solco definitivo in ottica scudetto. I nerazzurri sono sempre primi ma a +7 a 10 giornate dalla fine del campionato, un divario ampio ma che non gli permette ancora di pote - facebook.com facebook