Il Napoli ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore Antonio Conte, senza incidenti o tensioni evidenti. La separazione è avvenuta in modo pacato, senza dichiarazioni pubbliche e mantenendo un atteggiamento responsabile. Nessun colpo di scena o sorpresa, solo una conclusione naturale di un ciclo. La squadra e il tecnico hanno scelto di separarsi senza drammi, in modo rispettoso e senza traumi.

L’auspicabile colpo di teatro non c’è stato. Il Napoli ed Antonio Conte si sono detti addio. Comportandosi da adulti, come è giusto che sia: senza traumi. Con qualche siparietto. Smentendosi l’un l’altro. Con l’affermazione di Conte che il presidente è la garanzia per un Napoli sempre più ambizioso. Con polemiche laterali, che sono il regalo di addio di Conte all’esercito di franchi tiratori che lo ha accompagnato per un biennio che tra qualche anno (si spera di no) potrebbe essere motivo di rimpianto. Chi è intellettualmente onesto sa molto bene che i giudizi sull’operato del tecnico sono andati ben oltre il sacrosanto diritto di critica e della buona educazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri: quando il Napoli sceglie contro corrente, non sbaglia mai

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